Дачники рассказали, как заставить помидоры дозреть за несколько дней

Например, некоторые огородники стучат по кустам томатов палкой во время цветения. Это позволяет ускорить опыление.

Когда на кустах уже есть плоды, но есть риск, что они не успеют созреть, можно надорвать корни растения.

Такой метод особенно часто используется, если летом стоит прохладная погода, препятствующая созреванию томатов.

Растение нужно взять за основной стебель, пригнуть к земле и аккуратно потянуть вверх. Корни надорвутся, и все силы будут направляться на созревание плодов.