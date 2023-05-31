Дачники подсказали, как избавиться от мокрицы и других сорняков необычным способом

20:38 2023-05-31

Мокрица – один из самых неприятных сорняков, поскольку она очень быстро распространяется и занимает все больше и больше места на участке.

Сорняк растет только в кислой почве, поэтому для борьбы с ним грунт нужно раскислить мелом или древесной золой.

Снизить кислотность почвы помогают также сидераты: фацелия, люцерна, горчица. Они также сделают землю более плодородной.

Очень эффективный способ борьбы с мокрицей – мульчирование размоченным картоном. Его нужно просто разложить по поверхности почвы.

Под картоном мокрица просто не сможет развиваться без солнечного света. Поверх картона можно положить слой соломы.

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