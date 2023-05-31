Дачники подсказали, как избавиться от мокрицы и других сорняков необычным способом

Сорняк растет только в кислой почве, поэтому для борьбы с ним грунт нужно раскислить мелом или древесной золой.
Снизить кислотность почвы помогают также сидераты: фацелия, люцерна, горчица. Они также сделают землю более плодородной.
Очень эффективный способ борьбы с мокрицей – мульчирование размоченным картоном. Его нужно просто разложить по поверхности почвы.
Под картоном мокрица просто не сможет развиваться без солнечного света. Поверх картона можно положить слой соломы.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__