Дачники подсказали, как избавиться от мокрицы и других сорняков необычным способом

Сорняк растет только в кислой почве, поэтому для борьбы с ним грунт нужно раскислить мелом или древесной золой.

Снизить кислотность почвы помогают также сидераты: фацелия, люцерна, горчица. Они также сделают землю более плодородной.

Очень эффективный способ борьбы с мокрицей – мульчирование размоченным картоном. Его нужно просто разложить по поверхности почвы.

Под картоном мокрица просто не сможет развиваться без солнечного света. Поверх картона можно положить слой соломы.