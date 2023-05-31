Кудрявцева поделилась снимком своей повзрослевшей дочери от Макарова

20:54 2023-05-31

Дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова.

Дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова.

Ведущая Лера Кудрявцева заставила поклонников умиляться, показав фотографию своей подросшей дочки Марии, которую родила от своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Лера Кудрявцева крутится как белка в колесе, уделяя работе очень много времени. По этой причине отказать себе в полноценном отдыхе знаменитость не может.

В настоящее время звезда экрана вместе со своей дочкой Машей, которой 4 года, отправилась в отпуск в Турцию.

Лера порадовала фанатов свежими снимками малышки. Она выложила в Сеть несколько солнечных кадров с наследницей.

Многие фолловеры ведущей отметили, что девочка сильно подросла за последнее время.

Другая часть подписчиков обратила внимание на то, что маленькая Маша очень похожа на своего отца, хоккеиста Игоря Макарова.

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