Кудрявцева поделилась снимком своей повзрослевшей дочери от Макарова

Лера Кудрявцева крутится как белка в колесе, уделяя работе очень много времени. По этой причине отказать себе в полноценном отдыхе знаменитость не может.

В настоящее время звезда экрана вместе со своей дочкой Машей, которой 4 года, отправилась в отпуск в Турцию.

Лера порадовала фанатов свежими снимками малышки. Она выложила в Сеть несколько солнечных кадров с наследницей.

Многие фолловеры ведущей отметили, что девочка сильно подросла за последнее время.

Другая часть подписчиков обратила внимание на то, что маленькая Маша очень похожа на своего отца, хоккеиста Игоря Макарова.