Пашутин назвал размер своей пенсии, на которую может прожить достойно

Звезда экрана и сцены Александр Пашутин в интервью с представителями СМИ назвал размер своей пенсии. Артист утверждает, что ежемесячно от государства имеет 90 000 российских рублей.

Актер отметил, что в эти деньги включены надбавки за звание народного артиста. Александр Сергеевич получает еще и президентские выплаты, составляющие 120 000 рублей в год.

Артист утверждает, что этих денег ему хватает на жизнь.

Пашутин обратил внимание, что пенсия артиста сильно зависит от того, работал ли он в театре. Если актер снимается только в кино, а съемки идут не каждый день, иногда бывает так, что целый год не снимается, то пенсия будет меньше.

В театре же работа есть каждый день. Пашутин отметил, что "пахал" каждый день с 1968 года.