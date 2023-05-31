Дачники рассказали, как правильно сажать чеснок: донцем вниз или боком

23:50 2023-05-31

Чтобы чеснок вырос крупным и крепким, нужно соблюдать всего два условия: правильно посадить растение и грамотно ухаживать за ним.

Перед посадкой чеснока нужно подготовить грядки: внести перегной и компост, минеральные или азотные удобрения.

Необходимо соблюдать правила севооборота. Чеснок нельзя сажать после пасленовых культур, но можно после тыквы, кабачка, бобовых.

Грядка должна располагаться в хорошо освещаемом месте без затенения. Для посадки подойдут только здоровые зубчики.

Их нужно класть в лунки донцем вниз. Если зубчик чеснока положить в грунт боком, хорошего урожая не будет.

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