Как выбрать место для грядки, чтобы вырастить крупный и сочный редис

23:55 2023-05-31

Правильный выбор места для посадки редиса - основа получения богатого урожая крупных корнеплодов.

Опытные дачники не отводят для редиса отдельную грядку, ведь он прекрасно растет рядом с большинством огородных культур, за исключением капусты.

Редис лучше посадить на край грядки, где растут помидоры, фасоль, морковь, шпинат или фенхель.

Поскольку редис созревает достаточно рано и отличается устойчивостью к холодам, его можно высадить ранней весной.

Тогда в мае уже можно будет собрать урожай и освободить место для посадки других огородных культур.

В целом для выращивания редиса подойдет любое место на участке. Единственное условие – хорошее освещение.

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