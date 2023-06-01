Как навсегда избавиться от вьюнка на дачном участке: простые методы с гарантией

Для уничтожения вьюнка можно регулярно проводить прополку. Но и она не даст результата, если не ослабить корневую систему сорняка.
Для этого нужно перекопать почву, удаляя обнаруженные корни вьюнка, подкопать каждый куст, срезая наземную часть растения.
Если избавиться от вьюнка никак не удается, можно попробовать химические методы. Обычно хватает 1-2 опрыскиваний.
Для этой цели используются такие гербицидные препараты, как «Осотин», «Читопол» или «Макстар».
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