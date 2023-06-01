Дачники объяснили, как избавить капусту от черных прослоек еще на грядке

Если своевременно не принять меры, листья начнут скручиваться, постепенно слипнутся и погибнут.

Справиться с этой проблемой помогает насыщение почвы кальцием. Для этого нужно внести кальциевую селитру или доломитовую муку.

Растению также необходимы подкормки в виде мела и известняка. Можно использовать комбинированные добавки.

Черные прослойки появляются при недостаточном поливе, особенно в сухую погоду. Поливать капусту нужно 2-3 раза в неделю.