Зятя Шойгу — блогера Столярова назвали педерастом в эфире российского ТВ

Дискуссия велась вокруг того, что многие российские блогеры не только не поддерживают специальную военную операцию на Украине, но и выступают против нее, одновременно дискредитируя российскую армию.

Далее разговор зашел о том, что Столяров позволяет себе недвусмысленные шутки с гомосексуалистским подтекстом. Скандал разгорелся вокруг того, что зять Шойгу выложил в Интернете видеоролики, где не только называл своего приятеля «любимым», но и делал это в ресторане, который принадлежит иноагенту (об этом кто-то из друзей Столярова упомянул в том же ролике). В результате ведущий ток-шоу «Есть тема» прямо спросил зятя Шойгу, не является ли он «педерастом», причем повторил свой вопрос дважды.