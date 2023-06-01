Дачный эксперт рассказал, как правильно разместить огородные растения на участке

Необходимо соблюдать правила севооборота: не сажать одно и то же растение несколько раз на одном месте. То же касается посадки растений из одного семейства.

Растения, которые болеют одним и теми же болезнями, следует разделять культурами, для которых такие заболевания не характерны.

По этому же принципу подбирается место для каждого растения, исходя из типичных для них вредителей.

Следует помнить, что разные культуры по-разному реагируют на подкормки. Посадить рядом можно только те из них, которым нужны одинаковые удобрения.