США и ЕС согласовали кодекс поведения для ИИ

«В ближайшие несколько недель мы представим проект кодекса поведения», — заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер на совместной пресс-конференции в Швеции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Идея проекта состоит в том, чтобы, как можно быстрее, получить окончательное предложение, которое компании, работающие в отрасли, могли бы «добровольно взять на себя».

По словам госсекретаря США Блинкена, западные страны почувствовали «острую необходимость» действовать перед лицом появления технологий.

Речь идет о создании «добровольных кодексов поведения», открытых для всех «стран-единомышленников».