Тысячи эвакуированных на востоке Канады, охваченном «беспрецедентными» пожарами

Мы переживаем кризис в провинции, и мы хотим, нам нужно, и мы примем всю поддержку, которую мы можем получить», — сказал Тим Хьюстон, премьер этой провинции, расположенной на атлантическом побережье, во время пресс-конференции.

«Эти пожары беспрецедентны», — добавил он.

Премьер-министр Джастин Трюдо назвал ситуацию «душераздирающей» и пообещал непоколебимую поддержку, подчеркнув, что помощь уже в пути.

Дополнительное оборудование для подачи воды, предоставленные Онтарио, пожарные из штатов США, свыше десятка пожарных самолетов из соседних регионов и Береговая охрана уже объединили усилия по тушению огня.

«Люди устали, разочарованы и напуганы», — сказал Майк Сэвидж, мэр столицы провинции Галифакса.

Уже эвакуировано более 16 тысяч жителей с северо-запада города.

По состоянию на среду в Новой Шотландии действовало 14 лесных пожаров, три из которых вышли из-под контроля.

Было повреждено около 200 домов и объектов инфраструктуры, о пострадавших не сообщается.