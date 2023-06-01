Вашингтон и Токио укрепляют военный союз

Высокопоставленный американский чиновник находится с визитом в Токио для коротких двусторонних консультаций перед тем, как отправиться на саммит по безопасности в Шангри-Ла в Сингапуре.

В преддверии встречи со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой он напомнил, что обе страны столкнулись с «общими вызовами, связанными с силовым поведением» Китая, «опасными провокациями Северной Кореи» и выбранной Россией позицией по Украине.

«Нас объединяют наши общие интересы и ценности. И мы предпринимаем важные шаги по модернизации наших союзов и усилению нашего сдерживания», отметил шеф Пентагона.

Ллойд Остин напомнил о трехстороннем альянсе с Австралией и Южной Кореей, а также на увеличение «темпа, размаха и масштаба» маневров и тренировок.

Американские и японские силы становятся «более универсальными, более устойчивыми и более мобильными», отметил он, приветствуя решение Японии обзавестись контратакующим потенциалом и улучшить обмен информацией с Вашингтоном.