Северная Корея успешно выведет на орбиту спутник-шпион, заявила сестра Ким Чен Ына

Сестра северокорейского лидера заверила в этот четверг, 1 июня, что ее стране вскоре удастся вывести на орбиту военный разведывательный спутник, на следующий день после неудачного запуска ракеты-носителя, потерпевшей крушение в море.

Пхеньян объявил в понедельник о плане запустить в июне спутник-шпион для наблюдения за растущим военным присутствием США в регионе, сославшись на недавние военные маневры Пентагона и Сеула.

По сообщениям государственных СМИ, в среду ракета упала в море из-за потери тяги первой ступени и затонула вместе с полезной нагрузкой.