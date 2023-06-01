Литвинова отрицает факт получения французского гражданства ей и Земфирой

Рената Литвинова больше года живет на территории Франции, но гражданства государства у нее нет и получать его она не намерена.
Знаменитость подтвердила данный факт в своих соцсетях. Она утверждает, что является обладательницей лишь одного паспорта - российского.
Режиссер также заявила, что у ее приятельницы, исполнительницы Земфиры Рамазановой такая же ситуация.
Информация о том, что певица получила французское гражданство, - ложь.
Напомним, что ранее в СМИ утверждалось, что Земфира стала гражданкой Франции.
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