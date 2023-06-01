Россия становится более изолированной, заявил немецкий политик

«Россия намеренно все больше и больше изолирует себя, что мы также испытываем с помощью интернет-цензуры», — заявил Шмид информационному агентству Reuters, на фоне введения нового верхнего предела в 350 представителей Германии в России.

Ограничения, введенные федеральным правительством, очень болезненны, но уместны, считает Шмид.

Ограничение до 350 россиян и закрытие большинства консульств в Германии «взаимно».

«Но особенно сильно это бьет по России, потому что страна всегда отправляла много персонала в Германию, и многие приезжали под предлогом возможности заниматься шпионажем», отметил политик.

Многие европейские страны ведут беспрецедентную дипломатическую войну против России.

Особенно отличается в этом националистическое правительство Польши, которое не так давно изъяло дипломатическую собственность России в Варшаве.