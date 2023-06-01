Июнь: время сажать брюкву

Не случайно этот незаслуженно забытый ранее овощ вновь возвращается на грядки. Полезных свойств у него столько, что не перечислить. Брюквой полезно лакомиться летом, еще более она выручит зимой. Какие секреты надо знать, чтобы получить хороший урожай такого корнеплода?

Для зимнего потребления брюкву высевают в конце июня - на месте, где ранее росли картофель, лук, свекла, огурцы. Оптимально, если ширина грядки будет 1 м: на ней надо сделать две продольные бороздки (на расстоянии 40-50 см) и сеять семена сухими на глубину 2-3 см.

Бороздки заровнять, замульчировать торфом и полить. Проредить в три приема. Первый раз оставить между растениями 3-4 см, второй раз — 10-15 см, а на третий — 40-50 см.

Лишнюю брюкву можно отсадить: она отлично приживется и даст хороший урожай. Пересаживать с комом земли. А на основной грядке оставить самые сильные растения, распределив их в шахматном порядке.

Поливать регулярно 2-3 раза в неделю, землю рыхлить и немного окучивать. Один раз в середине июля подкормить раствором свежего куриного помета (1:15), на грядку в 5 кв.м пролить 10 л. Удобрение внести после полива или дождя.

Созревшие корнеплоды для хранения нужно сразу обрезать, не оставляя черешков, слегка подсушить и отправить в погреб. Брюква отлично хранится там до следующего лета.