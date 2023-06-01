Спасти крыжовник от мучнистой росы: какие подходы экспертов помогут в этом

Если крыжовник начал свое плодоношение, и в это время его настигла мучнистая роса, опрыскивать растение фунгицидами нежелательно, потому лучше пользоваться народными средствами, считает автор сайта "Частный дом. Сад и огород". Какие составы для этого приготовить?

Зольный настой

Пепел не только уничтожит грибок, он также хорош в качестве внекорневой подкормки. Для его приготовления нужно 1 кг золы залить 10 л горячей воды, настаивать 5 дней. Затем профильтровать, перелить в пульверизатор и обильно обрызгать все надземные части растения 3-5 раз - с интервалом в 2 дня.

Настой коровяка

Это средство готовится из расчета 3 кг коровяка на 10 л воды. Настоять в теплом месте под крышкой 3 дня, процедить и залить в распылитель. Опрыскать, уделяя при этом внимание нижним побегам и обеим сторонам листьев.

Мыльный раствор с содой

Это тоже очень эффективное средство. Чтобы его приготовить, надо 50 г хозяйственного либо серно-дегтярного мыла (предваритель растворить стружку в 0,5 л теплой воды) развести в 10 л воды. Добавить 2 ст.л. с пищевой соды, обработать куст из пульверизатора.

Все опрыскивания проводить исключительно в сухую погоду.