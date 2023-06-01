Волочкова продемонстрировала стройную фигуру, вызвав негатив поклонников

Анастасия Волочкова постоянно пытается привлечь всеобщее внимание к своей персоне.

Сегодня знаменитость решила похвастаться тем, что похудела, рассчитывая на восторженные комментарии поклонников, но те не оценили стараний балерины.

Звезда сцены поделилась новым снимком в соцсетях, где продемонстрировала постройневшую фигуру.

Артистка балета рассказала, что много занимается, а ест очень мало. По ее словам, вчера она поела только один раз в день. Бульон и маленький кусочек отварного куриного мяса - вот и вся ее еда. Позавчера была такая же история.

Интернет-пользователи заявили по большей части, что Волочкова в таком виде все больше походит на мужчину.