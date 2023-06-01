Земфира опровергла тот факт, что стала гражданкой Франции

Исполнительница Земфира Рамазанова высказалась относительно информации о получении ей французского паспорта. Вчера, 31 мая, ряд Телеграм-каналов распространил такие сведения.

Звезда российской сцены отрицает данный факт, заявляя, что у нее только одно гражданство и оно российское.

Рамазанова назвала эти слухи плодом воображения тех, кто желаемое выдает за действительность.

Знаменитость обратила внимание и на то, что является законопослушной гражданкой РФ и платит налоги в казну родного государства, хотя 1,5 года живет во Франции.