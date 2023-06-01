Вдовец Чуриковой Панфилов парализован в результате инсульта

Врачи делают все возможное, чтобы сохранить режиссеру Глебу Панфилову жизнь, но о выздоровлении речи не идет, так как пациент очень плох. Двигаться сам вдовец актрисы Инны Чуриковой не в состоянии.

Панфилова привезла скорая в НИИ имени Склифосовского 2 недели назад. Диагноз кинодеятеля - геморрагический инсульт в купе с воспалением легких.

Режиссер узнавал близких, мог с ним общаться, но сначала не мог даже дышать сам и был подключен к ИВЛ.

Новости о самочувствии 88-летнего вдовца Чуриковой оставляют желать лучшего.

Сейчас от аппарата искусственной вентиляции легких знаменитость отключен, так как дышит сам, но здоровье ухудшилось в другом ключе - его парализовало.