Дочь покойной Началовой Вера Алдонина поразила своей красотой на благотворительном концерте «Браво, артист»

Единственной наследнице покойной перицы Юлии Началовой Вере Алдониной 16 лет. Она стала прелестной девушкой с пронзительными голубыми глазами и вокальными данными как у мамы.

Вера выступает на сцене, даря поклонникам радость.

Накануне Алдонина приняла участие в благотворительном гала-концерте "Браво, артист". Она предстала на культурном событии в потрясающем образе.

На красавице было черное женственное платье с декольте, бежевые лодочки и крупные серьги-кольца.

Напомним, что после кончины матери отец, футболист Евгений Алдонин, забрал дочь к себе, постаравшись окружить ее заботой, но позднее наследница изъявила желание вернуться к бабушке и дедушке.