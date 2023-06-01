Дочь покойной Началовой Вера Алдонина поразила своей красотой на благотворительном концерте «Браво, артист»

Единственной наследнице покойной перицы Юлии Началовой Вере Алдониной 16 лет. Она стала прелестной девушкой с пронзительными голубыми глазами и вокальными данными как у мамы.
Вера выступает на сцене, даря поклонникам радость.
Накануне Алдонина приняла участие в благотворительном гала-концерте "Браво, артист". Она предстала на культурном событии в потрясающем образе.
На красавице было черное женственное платье с декольте, бежевые лодочки и крупные серьги-кольца.
Напомним, что после кончины матери отец, футболист Евгений Алдонин, забрал дочь к себе, постаравшись окружить ее заботой, но позднее наследница изъявила желание вернуться к бабушке и дедушке.
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