Тина Тернер оставила состояние в $250 млн для горстки наследников

10:58 2023-06-01

Кроме внушительного музыкального наследия, оставленного рок-легендой, у Тины Тернер также были солидные счета, которые по информации Daily Mail теперь могут быть разделены между несколькими наследниками.

Состояние королевы блюза достигло по меньшей мере 250 миллионов долларов, что говорит об огромной карьере, которую она смогла построить, несмотря на жестокий разрыв со своим наставником и мужем Айком Тернером в середине 2000-х годов.

Тина Тернер верила в свою звезду и добилась значительного успеха в 1980-х, когда ей было за сорок.

Ее несгораемые хиты: «Что с этим делать любовь», «Лучшее», «Нам не нужен еще один герой», «Золотой глаз», дюжина альбомов, сборников, синглы в кино (Безумный Макс: За пределами Грома и Бондиана), постоянные гастроли по всему миру собиравшие стадионы и более чем 100 млн. проданных винилов… принесли певице немалое состояние.

Двадцать лет она владела великолепной виллой на высотах Вильфранш-сюр-Мер в Кот-д’Ивуаре до получения швейцарского гражданства. Затем обосновалась в особняке в Кюснахте, в пригороде Цюриха, где вложила средства в огромное поместье у озера, состоящее из десяти зданий, пруда и бассейна, на сумму около 70 миллионов долларов.

«Кто теперь получит выгоду от этого состояния? Во-первых, ее муж, немецкий продюсер Эрвин Бах, исполнительный директор звукозаписывающей компании EMI, на шестнадцать лет моложе ее, с которым она познакомилась в 1985 году и с которым состояла в браке десять лет. Эрвин, не колеблясь, пожертвовал одну из своих почек в 2017 году своей жене, которая нуждалась в пересадке из-за почечной недостаточности», - отмечает издание.

У Тины Тернер было двое детей: Крейг от романа с саксофонистом в возрасте 18 лет и Ронни, родившийся в 1960 году от ее союза с Айком, который позже женился на французской певице Афиде Тернер.

Но эти два прямых наследника умерли, первый покончил жизнь самоубийством, а второй скончался от рака пять месяцев назад.

Тина также усыновила двоих детей от своего первого мужа Айка Тернера, а именно Айка младшего и Майкла, которых она вырастила, прежде чем потерять их, хотя иногда продолжала их содержать, посылая им деньги… Оба в итоге могли появиться в завещании.

Поэтому осталась лишь Афида Тернер, 46 лет, вдова Ронни и невестка Тины, которая сделала себе имя, участвуя в Loft Story в начале 2000-х, прежде чем продолжить непростую артистическую карьеру.
Говорят, что средства могут быть израсходованы на создание музея рок-звезды.

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