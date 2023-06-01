Шахназаров высмеял Пугачеву, вышедшую на сцену в рамках концерта Машины времени в Израиле

Публицист Михаил Шахназаров высмеял исполнительницу Аллу Пугачеву, вышедшую на сцену Израиля со своим коллегой по сцене Андреем Макаревичем.

Шахназаров считает подобное поведение Аллы Борисовны символичным. Своей позицией по поводу блогер поделился в рамках проекта "Полный Абзац" после того, как увидел в Сети снимок с мероприятия.

Журналист напомнил о том, что Пугачева считает соотечественников рабами, а Макаревич оскорблял россиян.

Лидер "Машины времени" давно пребывает в Израиле, а исполнительница перебралась в это государство с началом спецоперации РФ в Донбассе в составе своего семейства.