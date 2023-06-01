Визит «товарища Маска» вызвал восторг в Китае

Во второй по величине экономике мира владение автомобилем Tesla в последние годы стало социальным маркером среднего класса.

Да и экономический успех 51-летнего американского миллиардера тоже вызывает восхищение у китайских бизнесменов.

Прибыв в Пекин во вторник перед тем, как убыть в Шанхай в среду вечером, Илон Маск нанес свой первый визит в Китай более чем за три года, воспользовавшись отменой ковидных ограничений.

Китайские социальные сети с энтузиазмом следили за каждой минутой его пребывания, а посты в Weibo, как и в Twitter, набирали миллиарды просмотров.

Илона Маска приветствовали почти как иностранного политического лидера.

Его встречали несколько членов правительства в Пекине, где он похвалил «жизнеспособность» китайского развития.

Фотографии званого ужина во вторник, на котором было 16 различных блюд, включая морепродукты, новозеландскую баранину и традиционную пекинскую соевую лапшу, быстро стали вирусными.

Многие интернет-пользователи не скрывали своего восхищения этим человеком, которого ласково прозвали «Брат конь», из-за первого символа его имени на китайском языке.