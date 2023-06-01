Муцениеце отреагировала на критику своего носа картошкой

Актриса Агата Муцениеце серьезно взялась за свою внешность. Она на регулярной основе посещает тренажерный зал, правильно питается и не пропускает визиты к косметологу.
Артистка признается, что пластику пока не делала, а хейтеры посоветовали ей избавиться от "носа картошкой".
Знаменитость поспешила ответить недоброжелателям, посмеявшись над агрессивными личностями: "Рубрика: из лички. Люди, я вас обожаю!"
Недавно в рамках съемок одного из кинопроектов Агата пожаловалась, что чувствует, как стареет. Она отметила, что у нее опустились веки.
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