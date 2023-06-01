Семенович сменила образ, перекрасив волосы в рыжий цвет

Исполнительница Анна Семенович опубликовала в личном блоге свое фото, где позирует с рыжими волосами и ярким макияжем.
Артистка высказалась на счет своего преображения, отметив, что покрасила шевелюру в рыжий цвет.
На самом же деле оказалось, что Анна примерила на себя парик в рамках съемок нового клипа, одолжив его у гримеров.
Напомним, что Семенович раньше была "рыженькой". В таком виде она выступала в музыкальном коллективе "Блестящие".
Блондинкой Анна стала, когда стала развивать сольную карьеру.
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