Семенович сменила образ, перекрасив волосы в рыжий цвет

Исполнительница Анна Семенович опубликовала в личном блоге свое фото, где позирует с рыжими волосами и ярким макияжем.

Артистка высказалась на счет своего преображения, отметив, что покрасила шевелюру в рыжий цвет.

На самом же деле оказалось, что Анна примерила на себя парик в рамках съемок нового клипа, одолжив его у гримеров.

Напомним, что Семенович раньше была "рыженькой". В таком виде она выступала в музыкальном коллективе "Блестящие".

Блондинкой Анна стала, когда стала развивать сольную карьеру.