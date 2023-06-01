Боня лишилась успешной карьеры в РФ ради семьи и материнства

В настоящее время Виктория Боня проживает в Монако, обеспечивает себя и ребенка сама. А 10 лет назад знаменитость даже представить себе не могла, что ее жизнь поменяется так круто.

Звезда интернета рассказала, что ради создания семьи пошла на немалые жертвы. Ради ирландского миллиардера Алекса Смерфита она оставила успешную карьеру в России, лишившись огромных доходов.

Перебравшись к избраннику в Монако, она подарила ему дочь, которую назвали Анджелиной.

Обидно, но за отношениями, которые длились 7 лет, последовало расставание. Мужчина так и не позвал Викторию под венец.

В 2017-м году пара рассталась, сохранив при этом дружеские отношения.