Дмитриенко сообщил, что мошенники похитили у него 1 000 000 рублей

Отечественный молодой исполнитель Ваня Дмитриенко рассказал, что подвергся атаке со стороны мошенников.

Артист пожаловался, что преступникам удалось у него похитить 1 000 000 российских рублей.

Оказывается, злоумышленники похитили средства прямо с банковского счета знаменитости.

О том, что денег на карточке нет, Иван узнал, когда пытался купить кофе на съемках.

Дмитриенко признается, что не знает, что ему делать, так как у него нет ни наличных, ни средств на карте теперь.