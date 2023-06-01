Зеленский прибыл на европейский саммит в Молдову

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала Зеленского в четверг в месте проведения конференции в замке Мими, неподалеку от Кишинева, примерно в 20 километрах от границы с Украиной.

По соображениям безопасности участие украинского лидера в работе форума не было подтверждено до самого конца.

Президент Санду напомнила во время встречи украинского коллеги, что в центре внимания встречи находится обеспечение мира на европейском континенте.

Она призвала ЕС принять Молдову в состав Союза «к концу этого десятилетия».

Украина также стремится к ускоренному присоединению к ЕС к 2030 году.