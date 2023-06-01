Илон Маск снова становится самым богатым человеком в мире

Миллиардеру удалось в полной мере использовать восстановление Tesla фондовом рынке, где акции крупнейшего производителя EV выросли почти на 66% с 1 января.

Согласно сравнительному рейтингу миллиардеров, составленному американской финансовой группой Bloomberg, глава Tesla, SpaceX и владелец Twitter в среду вновь стал самым богатым человеком в мире.

Он вновь обогнал француза Бернара Арно, который впервые захватил первенство состояний в декабре 2022 года.

Маск сегодня стоит во главе состояния, оцениваемого в 192 миллиарда долларов против 187 миллиардов долларов у Бернара Арно, председателя и главного исполнительного директора LVMH.

На третьем месте по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос с состоянием, оцениваемым в 144 миллиарда долларов.