У экс-супруга Гагариной Исхакова роман с Синицыной

Экс-супруг и отец дочери исполнительницы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, встречается в настоящее время с известной актрисой Софьей Синицыной.

Такие сведения появились в СМИ после публикации совместной фотографии Исхаковым с артисткой, о чем информирует Телеграм-канал "Звездач".

Известно, что Синицына раньше встречалась с коллегой по экрану Павлом Табаковым, являющимся наследником покойного режиссера Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной.

Софье - 28 лет, а Дмитрию - 45. Соответственно, разница в возрасте - 17 лет.

Никаких комментариев знаменитости по поводу не делали.