Изъятие нелегального оружия во Франции выросло почти на десять процентов

12:29 2023-06-01

Объем изъятий оружия во Франции увеличился на 9,5% в период с 2021 по 2022 год, сообщает Le Figaro в четверг, 1 июня.

Согласно данным, обнародованным в этот четверг Franceinfo, Центральное управление по борьбе с организованной преступностью (OCLCCO) конфисковало за год 8027 единиц оружия по сравнению с 7330 единицами в 2021 году.

297 единиц в изъятом арсенале относятся к огнестрельному оружию и военной технике категории А, хранение которых запрещено без специального разрешения.

Как отмечают правоохранители, около 30% оружия ежегодно изымается во время обысков, проводимых в рамках расследований по фактам незаконного оборота наркотиков.