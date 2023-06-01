Сезон катания на Эльбрусе продлится за счет новой системы искусственного оснежения

Контракт стоимостью 1,3 миллиарда рублей уже подписан с подрядчиком. Приступят к грандиозному строительству нынешним летом.

Планируется, что водозаборный узел новой системы оснежения горнолыжного курорта разместится на реке Баксан. Отсюда отведут трубопровод с насосными станциями длиной 12 километров.

По нему вода будет поступать в установленные на склонах гор снежные пушки. Подрядчик планирует за два года увеличить их количество с 20 до 200.

Они будут установлены на трассах Мир - Кругозор и Кругозор - Азау, расположенных на высоте от 2350 до 3500 метров.

На сегодняшний день горнолыжный сезон на курорте Эльбрус длится дольше всего на Кавказе - с октября до летних месяцев. А с новыми снежными пушками он станет значительно длиннее, так как отпадет зависимость от непредсказуемых погодных условий.