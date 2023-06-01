Арми Хаммер не виновен в сексуальном насилии и секс-каннибализме

После продолжительного расследования прокуратура Лос-Анджелеса не намерена выдвигать обвинения в сексуальном насилии актеру Арми Хаммеру, о чем информирует Variety.

В феврале 2021 года девушка Эффи обратилась в полицию, заявив, что Хаммер жестоко надругался над ней в 2017 году, когда они встречались. Звезда экрана категорически отрицал вину.

Тогда же еще несколько заявительниц информировали об абьюзе со стороны Хаммера, несогласованных БДСМ-действиях и фетише на каннибализм.

Позднее в Сеть попали скандальные сообщения артиста экс-избранницам. Адвокат знаменитости утверждал, что все действия Арми с его любовницами основаны на согласии обеих сторон.

Суд не смог найти доказательств слов девушки, обвинившей актера в сексуальном насилии.