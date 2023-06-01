Дачный эксперт назвал препараты для обработки цветущего сада, которые стоит внести в черный список

Чтобы предотвратить появление паразитов и инфекций, которые погубят весь урожай, нужно делать обработки в саду.

Причем проводятся эти процедуры практически весь сезон, через определенные промежутки времени. Как правило, задействуются стандартные препараты специального действия.

Перечень достаточно велик. Но в период цветения нужно выбирать такие средства очень осторожно, подойдут далеко не все.

Не применяйте в саду к цветущим растениям Актару, БИ-58, Искру золотую и некоторые другие препараты, которые нанесут вред плодам и насекомым-опылителям.

Срок выхода этих составов составляет не менее 45 дней.

Еще один совет: нельзя использовать одно и то же средство, иначе у паразитов выработается устойчивость к действующим компонентам.

Советуем применять для защиты цветущих садовых растений от болезней и вредителей следующие препараты: от вредителей - МатринБио, Фитоверм, Искра-био; от болезней - Фитолавин, Алирин-Ю, Триходермин.