Панин пожаловался, что является изгоем в Украине

Алексей Панин, выступивший в поддержку Украины после запуска СВО, пожаловался, что является персоной нон грата в государстве.

Панин заявил, что намерен написать Владимиру Зеленскому с просьбой убрать его имя из черного списка.

Актер удивляется существующему положению вещей, так как он не только пошел против РФ из-за Украины, но был рад теракту на Крымском мосту.

Дело в том, что в 2014 году против звезды картины "Жмурки" возбудили уголовное дело в Украине относительно посягательства на территориальную целостность страны.

Теперь и в России на счету Панина есть уголовное дело. Его обвиняют в оправдании терроризма и он объявлен в розыск.