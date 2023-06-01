Ярмольник пожаловался, что, став продюсером, погряз в долгах

Известный отечественный актер Леонид Ярмольник не стал скрывать, что остался должен 5 000 000 долларов за картину режиссера Валерия Тодоровского "Стиляги".

Ярмольник продюсировал проект, признанный одним из лучших мюзиклов РФ: в 2009 году картина стала обладательницей 4-ех премий "Ника" и 4-ех премий "Золотой орел".

Несмотря на огромный успех фильма, Ярмольник до сих пор не в состоянии расплатиться по долгам кредиторам.

Звезда экрана сокрушается, что в РФ не окупаются даже самые сильные фильмы. К счастью, инвесторы вошли в положение артиста и не требуют выплаты всего долга в одночасье.