Боня отреагировала на критику Собчак своей внешности

Виктория Боня ответила звездной блондинке Ксении Собчак на критику своей внешности.
Боня убеждена, что Собчак не может смотреть на то, как кто-то добивается успеха.
Виктория убеждена, что Ксении не дает покоя тот факт, что она ежегодно повляется на Каннском кинофестивале.
Ведущая убеждена, что такие личности, как Ксения Анатольевна с трудом справляются с чувством зависти.
Когда человек находится в гармонии с самим собой, то у него нет необходимости никого обзывать, ни кого осуждать, но тут необходима скрупулезная работа над собой.
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