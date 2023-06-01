Боня отреагировала на критику Собчак своей внешности

Виктория Боня ответила звездной блондинке Ксении Собчак на критику своей внешности.

Боня убеждена, что Собчак не может смотреть на то, как кто-то добивается успеха.

Виктория убеждена, что Ксении не дает покоя тот факт, что она ежегодно повляется на Каннском кинофестивале.

Ведущая убеждена, что такие личности, как Ксения Анатольевна с трудом справляются с чувством зависти.

Когда человек находится в гармонии с самим собой, то у него нет необходимости никого обзывать, ни кого осуждать, но тут необходима скрупулезная работа над собой.