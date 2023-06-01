Боня отреагировала на критику Собчак своей внешности

14:31 2023-06-01

Ведущая и блогер Виктория Боня не могла оставить без ответа критику своей внешности из уст Ксении Собчак.

Виктория Боня ответила звездной блондинке Ксении Собчак на критику своей внешности.

Боня убеждена, что Собчак не может смотреть на то, как кто-то добивается успеха.

Виктория убеждена, что Ксении не дает покоя тот факт, что она ежегодно повляется на Каннском кинофестивале.

Ведущая убеждена, что такие личности, как Ксения Анатольевна с трудом справляются с чувством зависти.

Когда человек находится в гармонии с самим собой, то у него нет необходимости никого обзывать, ни кого осуждать, но тут необходима скрупулезная работа над собой.

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