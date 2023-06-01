18-летнему парню из Молодечно грозит уголовка за «нюдсы» бывшей девушки

Оперативники в сфере нравов установили, что парень в личной переписке на протяжении трёх месяцев склонял свою возлюбленную к изготовлению «нюдсов», угрожая, что в противном случае разорвёт с ней отношения.

Отмечается, что на тот момент жителю Молодечно исполнилось 16 лет, девочке было 13.

Через год подростки всё же перестали общаться, но данные снимки с изображением несовершеннолетней разошлись по школе, где учится девочка.

О случившемся в правоохранительные органы заявили педагоги.

По факту изготовления и распространения порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетней следователями возбуждены уголовные дела.