18-летнему парню из Молодечно грозит уголовка за «нюдсы» бывшей девушки

Оперативники в сфере нравов установили, что парень в личной переписке на протяжении трёх месяцев склонял свою возлюбленную к изготовлению «нюдсов», угрожая, что в противном случае разорвёт с ней отношения.
Отмечается, что на тот момент жителю Молодечно исполнилось 16 лет, девочке было 13.
Через год подростки всё же перестали общаться, но данные снимки с изображением несовершеннолетней разошлись по школе, где учится девочка.
О случившемся в правоохранительные органы заявили педагоги.
По факту изготовления и распространения порнографических материалов с изображением заведомо несовершеннолетней следователями возбуждены уголовные дела.