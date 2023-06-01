Инстасамка похвасталась, что получила в подарок от супруга подвеску Louis Vuitton стоимостью в 1 000 000 рублей

Блогер и рэперша Дарья Зотеева (Инстасамка) получила в подарок очень дорогое украшение, чем похвасталась в проекте Басты MC Taxi.
Знаменитость рассказала, что муж, музыкант и продюсер Moneyken (Олег Еропкин), преподнес ей подвеску, за которую выложил 1 000 000 российских рублей.
Инстасамка не стала скрывать, что оценила презент по достоинству.
Зотеева счастлива в браке, а вот с родителями у артистки все не так удачно складывается. Певица не общалась с отцом с тех пор, как ушла из дома.
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