Огородный эксперт объяснил, как правильно выбирать пестициды для сада

Рассказываем, как современные пестициды влияют на сад, наносят ли они вред и как правильно их выбирать и использовать.

Вредители

Пестициды - самое эффективное средство против вредителей, есть препараты, направленные на конкретных насекомых, гарантировано защищают растения от атак паразитов, сохраняя им здоровье, а огороднику - урожай.

Экология

Химические пестициды сильного действия негативно влияют на экологию, накапливаясь в почве, воде, воздухе, уничтожая полезных насекомых, нанося вред птицам. Такие препараты разрушают экосистемы, могут оставаться в плодах, делая их употребление в пищу небезопасным.

Здоровье

Отдельные группы пестицидов опасны для здоровья человека, особенно, если неправильно их использовать, не соблюдая предписанные инструкции и дозировки. Пестициды из воздуха или с поверхности плодов могут попадать в организм человека, вызывая проблемы недомогание.