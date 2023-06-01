Звезда Пиратов Карибского моря Серхио Кальдерон ушел из жизни

Звезда картины "Пираты Карибского моря" и "Людей в черном" Серхио Кальдерон ушел из жизни в 77-летнем возрасте, о чем сообщает портал "Культуромания".

Директор знаменитости рассказал, что он находился в клинике Лос-Анджелеса. Врачи объяснили кончину актера "в виду естественных причин", имея в виду солидный возраст звезды экрана.

В Голливуде Кальдерон "был злодеем". Прославился артист в 1997 году, когда сыграл роль "говорящей головы" в первом сезоне "Людей в черном".

Также широкому кругу зрителей актер знаком по 3-ей части фильма "Пираты Карибского моря", где на экране он воплотил на экране образ капитана Виллануэва.