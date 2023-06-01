В Великобритании частично парализовано железнодорожное сообщение из-за забастовки машинистов

Железнодорожное сообщение в стране частично парализовано, отменены около 60% поездов. Проблема затронула более миллиона пассажиров.

По информации профсоюза, железнодорожники требуют повышения зарплаты из-за высокой инфляции в стране.

Британское правительство отказывается выполнять требования бастующих. Ранее там предложили повысить зарплаты машинистам на 4%, но это предложение было отклонено профсоюзом.

Железнодорожники намерены продолжать забастовку. Из-за этого многие британцы могут не попасть на финал кубка Англии по футболу, который пройдет в Лондоне 3 июня.