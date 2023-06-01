Актер Александр Пашутин возмущен высказыванием Ивара Калныньша о России

Пашутин находится в недоумении. Почему Ивар Калныньш стал так резко открещиваться от любых связей с Россией.

Он уверен, без ролей в СССР Ивара Калныньша никто бы не знал в мире. Прибалтийское кино было не таким популярным, чтобы тот смог серьезно прославиться.

Александр Пашутин заявил, что Ивар всегда казался ему умным и образованным человеком. Поэтом он не понимает, какая муха того укусила, что он разом перечеркнул все хорошее, чтобы дал его карьере Советский Союз.