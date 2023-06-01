Российские звезды массово посетили официальный премьерный показ картины Гая Ричи Переводчик, которую не хотели показывать в РФ

Премьера картины "Переводчик" именитого режиссера Гая Ричи прошла с столичном кинотеатре "Художественный". На показ прибыли отечественные звезды.

Посмотреть фильм на большом экране изъявили желание ведущая ТВ Ксения Бородина, стилист и ведущий Александр Рогов, исполнительницы Анна Седокова, Виктория Дайнеко, Аня Покров, звезда фигурного катания Алина Загитова, блогер Алена Водонаева, актриса Ирина Безрукова, юморист Михаил Галустян и многие другие.

Гости культурного события обсуждали, чего ждут от фильма, рассказывали о своих любимых картинах Ричи.

Покров призналась, что давно не была на премьерах и осталась довольна собравшейся компании.

Главных персонажей "Переводчика" воплотили на экране Джейк Джилленхол, Энтони Старр, Александр Людвиг и Эмили Бичем.

В российский прокат лента вышла официально и доступна также онлайн.