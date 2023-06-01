Колорист рассказала, что подросткам может быть опасно красить волосы

Лисина уверена, что любое окрашивание представляет вред для волос. Для детей и подростков оно может быть опаснее из-за того, что структура волос у них еще слабоватая.

Подростки за неимением средств часто красят волосы дома. Они используют при этом дешевые агрессивные красители, которые сильно вредят волосам.

Это может привести к необратимому повреждению волос, и они превратятся в ворох соломы. А красить волосы нужно только у опытного мастера и качественными средствами.