Дачный эксперт рассказал, как правильно обрезать листья у огурцов

Листья обрезают только один раз за сезон, но постепенно. Зелень внизу растения следует удалять так, чтобы не срезать больше 3-х листьев за раз.

В первую очередь, нужно удалять скрученные, больные, сухие и пожелтевшие листья, а также слишком большие.

Нижняя часть огуречного стебля после проведения обрезки должна остаться полностью свободной от листьев.

Обрезка позволяет избежать загущения растений, снизить риск поражения болезнями и вредителями.