Дачный эксперт рассказал, как правильно обрезать листья у огурцов

16:08 2023-06-01

Листья огурцов нужно периодически обрезать, чтобы растение лучше плодоносило. Но обрезку следует проводить по определенным правилам.

Листья обрезают только один раз за сезон, но постепенно. Зелень внизу растения следует удалять так, чтобы не срезать больше 3-х листьев за раз.

В первую очередь, нужно удалять скрученные, больные, сухие и пожелтевшие листья, а также слишком большие.

Нижняя часть огуречного стебля после проведения обрезки должна остаться полностью свободной от листьев.

Обрезка позволяет избежать загущения растений, снизить риск поражения болезнями и вредителями.

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