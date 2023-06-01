На границах со Швейцарией и Австрией резко выросло количество отказов в предоставлении убежища

С другой стороны, практически не было отказов на границе с Польшей, где в настоящее время фиксируется наибольшее количество несанкционированных въездов, утверждает агентство.

В первом квартале этого года на швейцарской границе было зарегистрировано 3063 случая несанкционированного въезда. В трех из четырех случаев миграционные власти отказывали просителям во въезде.

Более половины (около 62 процентов) из 3674 человек были направлены к местам прежнего пребывания федеральной полицией и органами пограничной полиции и на границе с Австрией.

По данным федерального правительства, на границе с Польшей было всего три отказа.