Бывший концертный директор Ротару сообщил, почему певица не высказывается о спецоперации

16:13 2023-06-01

Бывший концертный директор именитой исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, почему артистка не высказывается о спецоперации.

Экс-директор исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров озвучил в интервью "МК" причину молчания артистки по поводу СВО РФ в Донбассе.

Лавров убежден, что София Михайловна не из тех личностей, кто нарывается на скандал.

Продюсер назвал украинскую артистку мудрой женщиной, не желающей ввязываться в происходящее вокруг.

Бывший директор артистки заметил, что со сцены она ушла специально, так как за годы плодотворной деятельности сумела обеспечить себе и близким безбедное будущее.

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