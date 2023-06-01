Бывший концертный директор Ротару сообщил, почему певица не высказывается о спецоперации

Экс-директор исполнительницы Софии Ротару Сергей Лавров озвучил в интервью "МК" причину молчания артистки по поводу СВО РФ в Донбассе.

Лавров убежден, что София Михайловна не из тех личностей, кто нарывается на скандал.

Продюсер назвал украинскую артистку мудрой женщиной, не желающей ввязываться в происходящее вокруг.

Бывший директор артистки заметил, что со сцены она ушла специально, так как за годы плодотворной деятельности сумела обеспечить себе и близким безбедное будущее.